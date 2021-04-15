У Путина пугают "решительными" действиями, если США введет санкции против РФ

Путин недоволен санкциями со стороны США. Фото: Reuters

США должны воздержаться от введения новых санкций против России. РФ угрожает отреагировать "решительно", если ограничения вступят в силу.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в России Джоном Салливаном, пишет "РИА Новости".

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"В ходе беседы было сказано, что если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией сделает новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", - говорится в новости.

После проведения 2-го телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, говорят об их встрече вживую. Но представители Кремля колеблются в этом и не дают точного ответа.

Финляндия готова помочь президенту РФ Владимиру Путину и главе США Джо Байдена встретиться. Они могли бы организовать встречу на территории страны.