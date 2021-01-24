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воскресенье, 24 января 2021 17:43

У Путина прокомментировали протесты

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У Путина прокомментировали протесты
Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста. Фото: РБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло небольшое количество людей.

При этом Песков утверждает, что Путина поддерживает много людей. Об этом он сказал в интервью для передачи Москва. Кремль. Путин, передает Интерфакс.

"Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут много говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Многие люди голосуют за Путина ", - заявил Песков.

По словам Пескова, он с уважением относится ко всем политическим взглядам, но "категорически против участия в незаконных акциях". Пресс-секретарь также обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела через посты в Twitter, посвященные акциям.

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Песков также прокомментировал расследование о "дворце Путина" в Геленджике. Он еще раз заявил, что в Путина нет дворца, и назвал расследование "информационной атакой", которая направлена ​​"на раскачку ситуации".

При этом по данным движения Белый счетчик, в акции 23 января в Москве приняли участие 20 тыс. человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тыс. участников. Силовики задержали почти 3500 человек - рекордное количество для РФ.

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

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