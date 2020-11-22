У побережья Японии зафиксировали мощное землетрясение

У восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составила 5,8. Об этом сообщает Kyodo News.

По данным метеорологов, землетрясение произошло в воскресенье, 22 ноября, в 12:06 (по Киеву).

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Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от побережья префектуры Ибараки. Толчки также ощущали жители столицы Токио и города Фукусима.

Пока нет информации о пострадавших или причиненный ущерб.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем ​​30 октября, и длился 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Позже стало известно о первых жертвах. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир, который является одним из туристических центров страны.