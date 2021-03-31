У мужчины после прививки от коронавируса начала слезать кожа: что сказали врачи

Редкая побочная реакция после прививки от коронавируса. Фото: dailymail

У 74-летнего мужчины с США через 4 дня после вакцинации препаратом Johnson&Johnson на большей части тела начала слезать кожа и появилась красная сыпь.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

По словам медиков, такая реакция кожи - это редкий побочный эффект от прививки против коронавируса.

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Пятна представляют собой безвредный ответ иммунной системы и проходят в течение недели. Через 5 дней мужчину выписали из больницы, когда он полностью выздоровел.

Дерматологи и аллергологи называют подобную реакцию организма замедленной кожной чувствительностью.

Комитет по вопросам здоровья нации Верховной Рады рассмотрел вопрос ускорения получения вакцин с международным механизмом СOVAX, в том числе что касается компенсации украинцам возможных побочных эффектов в результате вакцинации.