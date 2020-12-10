У мужчин выше риск умереть от коронавируса, чем у женщин

Мужчина в больнице / Getty Images

Пациенты-мужчины с коронавирусом имеют больший риск попасть в отделение интенсивной терапии и умереть, чем пациенты-женщины. Таковы данные исследования международной команды ученых.

Мужчины с коронавирусом почти в три раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии и имеют высокие риски умереть. Об этом пишет британская The Daily Mail.

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Команда из Университетского колледжа Лондона и Университета Кейптауна провела масштабное исследование, результаты которого показывают некоторые различия течения болезни между полами.

Для анализа, опубликованного в журнале Nature, команда изучила 92 исследования со всего мира в период с 1 января по 1 июня этого года. В него вошли более 3,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом из 46 стран и 44 штатов США. Примерно 1,57 млн пациентов были женщины и 1,53 млн - мужчины. Исследователи говорят, что у мужчин и женщин примерно одинаковы риски заразиться COVID-19. Однако разница касается тех, кто серьезно заболел.

В отделение интенсивной терапии попали более 12 тыс. пациентов - 8 тыс. мужчин и 4 тыс. женщин. Это означает, что мужчины в 2,84 раза чаще требуют сложного лечения. Например, искусственной вентиляции легких или дополнительного кислорода. Среди более 200 тыс. погибших около 120 тыс. - мужчины и 91 тыс. женщины. Риск смерти от COVID-19 у мужчин в 1,39 раза выше, чем у женщин. В мире на мужчин приходится около 60% смертей от COVID-19.

Ученые считают, что это связано с тем, что женские тела имеют более сильный иммунный ответ против COVID-19, чем мужские. Предыдущие исследования тоже показали, что у женщин выше уровень типов клеток иммунной системы, которые борются с вирусами и убивают их. Кроме того, женские тела производят более высокие уровни иммуноглобулинов, антител, которые естественным образом производит иммунная система организма. Более того, выявлено, что у женщин больше интерферона 1 типа, белка иммунной системы, который важен на ранних стадиях болезни.