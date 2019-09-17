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вторник, 17 сентября 2019 10:03

У Лукашенко прокомментировали объединение экономики с Россией

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У Лукашенко прокомментировали объединение экономики с Россией
К общим органам страны не готовы, говорят у Лукашенко. ФОТО: сайт президента России

Беларусь в интеграционных процессах с Россией идет на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создают, страны к этому не готовы.

Так пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала программу экономической интеграции двух стран, которую распространило росмедиа "Коммерсант".

"Это праздник! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - объяснила она.

По словам Эйсмонт, в целом интеграционная работа выходит из нынешних реалий - "то есть из достигнутого уровня взаимодействия".

Сама же программа, о которой писал "Коммерсант", станет официальным документом, когда ее подпишут президенты и примут на высшем Госсовете в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интеграция России и Беларуси: "план" Путина передали Лукашенко

Как пишет Bloomberg, президент РФ Владимир Путин усиливает давление на президента Беларуси Александра Лукашенко. Так хочет заставить его согласиться на более глубокую интеграцию с Россией в обмен на дальнейшую помощь.

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