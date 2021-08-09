У Лукашенко набросились на НАТО и США с обвинениями

В Беларуси раскритиковали вступление в НАТО. Фото: pixabay.com

Украина и Беларусь нужны в НАТО, чтобы убрать "серую зону" между Россией и Альянсом. Такие планы у США.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в документальном пропагандистском сериале "Беларусь против цветной революции".

По его словам, о расширении НАТО якобы открыто заявил экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

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"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и сказал, что Украина и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - подчеркнул глава МИД Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может шантажировать западных соседей и Украину присутствием в стране российских войск. При этом угрозы могут быть самые разнообразные, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська во время встречи с белорусами на набережной Манхэттена, США. Однако российские войска не представляют опасности для демократических перемен в Беларуси, уверена оппозиционерка.