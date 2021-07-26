Лукашенко может шантажировать Украину присутствием российских войск в Беларуси - Тихановская

Тихановская встретилась с белорусской общиной в Манхэттене. На встречу пришли полтысячи белорусов. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может шантажировать западных соседей и Украину присутствием в стране российских войск.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время встречи с белорусами на набережной Манхэттена, США.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут быть самые разнообразные", - заявила оппозиционер.

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Однако российские войска не представляют угрозы для демократических преобразований в Беларуси, уверена Тихановская.

"Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в таких вопросах", - прокомментировала она.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021". Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должно состояться на полигонах двух стран с 10 до 16 сентября. Во время совместных российско-белорусских стратегических учений планируют создать сложные воздушные обстоятельства и массово применять авиацию.