У Кремля угрожают взорвать авто

Житель Приморского края россиянин Дмитрий Шалай угрожает взорвать свое авто Mercedes-Benz G-Klasse у стен Кремля.

Мужчина хочет личной встречи с командиром российской Нацгвардии генералом Виктором Золотовым, сообщает Telegramm канал Mash.

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11 сентября глава российской нацгвардии Виктор Золотов записал обращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вызывает политика на дуэль - в ринге или на татами. Обещает сделать из него "сочную отбивную". Золотов сразу стал мемом. А депутат Госдумы от партии Владимира Жириновского ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение парламента законопроект под названием "Дуэльный кодекс Российской Федерации".