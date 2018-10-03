У Кремля угрожают взорвать авто

Житель Приморского края россиянин Дмитрий Шалай угрожает взорвать свое авто Mercedes-Benz G-Klasse у стен Кремля.
Мужчина хочет личной встречи с командиром российской Нацгвардии генералом Виктором Золотовым, сообщает Telegramm канал Mash.
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11 сентября глава российской нацгвардии Виктор Золотов записал обращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вызывает политика на дуэль - в ринге или на татами. Обещает сделать из него "сочную отбивную". Золотов сразу стал мемом. А депутат Госдумы от партии Владимира Жириновского ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение парламента законопроект под названием "Дуэльный кодекс Российской Федерации".
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, пообещав сделать из Алексея Навального отбивную. Бывший охранник Путина обиделся на расследование ФБК, в котором говорится, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются по завышенным ценам. pic.twitter.com/jG6FGhrl7j— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 11 сентября 2018 г.
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