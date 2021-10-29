"У человека есть право на самоубийство" - премьер Грузии шокировал заявлением относительно Саакашвили

Михеил Саакашвили находится руставской тюрьме Грузии. От госпитализации в ее больницу политик отказывается из соображений безопасности. Фото: interpressnews.ge

По закону, каждый человек имеет право совершить самоубийство.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, комментируя финал голодовки экс-президента страны Михеила Саакашвили, пишет netgazeti.

Журналисты спросили у Гарибашвили, чем может закончиться голодовка Саакашвили. Он ответил, что не знает, каким будет финал истории, когда человек самостоятельно вредит собственному здоровью.

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"Если человек решит совершить самоубийство, то он имеет право это совершить, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - сказал Гарибашвили.

Гарибашвили подчеркнул, что власти Грузии готовы перевести Саакашвили в тюремную больницу Рустави, где находится политик, и предоставляют ему дополнительную группу врачей. Переводить Саакашвили в частную клинику власти отказываются.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг. Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику. Саакашвили отказывается от перевода в больницу тюрьмы, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия. Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.