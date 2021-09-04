У берегов Испании перехватили сотни нелегалов

Около 500 нелегалов погибли или пропали без вести. Фото: АР

Сотрудники Морской службы спасения Испании задержали 208 нелегальных мигрантов.

Нелегалы ​​лодками пытались добраться до испанской территории. Об этом сообщает Associated Press.

Спасатели обнаружили два караваны мигрантов. В одном находились 106 человек, в том числе 44 женщин и 20 несовершеннолетних. Они плыли через Атлантический океан в сторону Канарских островов.

Другая группа нелегалов из 102 человек пыталась перебраться через Средиземное море на южное побережье Испании.

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За январь - август 2021 года в Испании зафиксировали рост нелегальной миграции на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период в страну прибыли 20 491 человек, в основном, морем.

Сначала года, из-за попыток достичь берегов Испании, около 500 нелегалов погибли или пропали без вести.

В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Украину. Жители Палестины и Туниса ехали на турецкой грузовике, прибывшая на судне в Черноморский порт.