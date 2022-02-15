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вторник, 15 февраля 2022 07:09

У Байдена ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину

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У Байдена ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину
Визит Байдена в Киев пока не планируется. Фото: Reuters

Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 14 февраля, комментируя приглашение американского лидера в Киев.

"Сейчас у меня нет никаких планов поездок, которые я могла бы анонсировать. Мы находимся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в том числе здесь, в Белом доме, в Государственном департаменте, в Министерстве обороны", - сказала Жан-Пьер

Она пообещала и дальше в тесной координации пытаться найти дипломатическое решение для выхода из кризисной ситуации.

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13 февраля Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора пригласил Джо Байдена посетить Киев. По мнению украинского президента, приезд его американского коллеги в Украину "является решающим для стабилизации ситуации, мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

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