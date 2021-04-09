У Байдена объяснили, как он может сотрудничать с "убийцей" Путиным

Байден делает резкие заявления о Путине, но хочет с ним сотрудничать. Фото: ТАСС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил заявление президента Джо Байдена, который назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

Соответствующее объявление он сделал в интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу для The Washington Post.

Журналист спросил Блинкена, как Байден может называть Путина убийцей и одновременно сотрудничать с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян разозлили слова Байдена о Путине-убийце - опрос

По словам госсекретаря, Белый дом придерживается принципов прагматизма. Несмотря на резкие заявления президента США, он готов на связь с Россией.

"Байден четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она совершает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", - прокомментировал Блинкен.

Президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. Байден отметил, что Путин должен ответить за свои действия.