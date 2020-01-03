У американских "Джавелинов" стало больше "наворотов"

Ракета будет иметь комбинированную систему наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели Фото: YouTube

В США разработали новую ракету для ПТРК с дальностью до 4,5 км. Это мощнее, чем у "Джавелина".

Дальность нового оружия составляет всего 2,5 км, пишет Апостроф.

Комплексы оборудуют оптикой нового поколения. Это позволит вести огонь даже ночью. С новой ракетой сократится время на выявление, захват цели и уничтожение. Попадание ракеты будет для противника сюрпризом. Выявить стрелка с ракетой станет труднее.

Преимуществом комплекса станет снижение веса на 30%. Сейчас "Джавелин" весит 22,3 кг, хотя и сейчас ее вес не так уж велик: российский "Корнет-Э" весит 55 кг, но и дальность его достигает 5,5 км.

Ракета будет иметь комбинированную систему наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели. Встроенный зум позволяет быстро прицелиться. Подходит для стрельбы в городе или из укрытия.

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Для новой ракеты "Джавелин" разработали новую боеголовку. Массовый выпуск такого оружия начнется в 2022 году.

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