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понедельник, 25 октября 2021 07:50

Тюремная больница не является безопасной для Саакашвили - омбудсмен

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Тюремная больница не является безопасной для Саакашвили - омбудсмен
Омбудсмен считает, что Саакашвили нужно будет перевести в гражданскую клинику. Фото: Reuters

Лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы не является безопасным для бывшего президента Михеила Саакашвили.

Об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Ее сотрудники проверили качество готовности лечебного учреждения №18 к приему Саакашвили. Установили, что больница не отвечает требованиям, необходимым для оказания ему полноценной медицинской помощи.

"К примеру, в данном учреждении не сможет быть проведено магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут соответствующего специалиста в ближайший период", - сказала омбудсмен.

Может потребоваться периодически перевозить Саакашвили в гражданскую клинику.

Ломджария видит риски возможных инцидентов с другими заключенными.

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"Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений и психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - сказала она.

Аппарат омбудсмена считает, что специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии должна выбрать альтернативное медицинское учреждение для Саакашвили.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

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Дата
25
октября

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