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среда, 09 марта 2022 06:32

Тысячи российских туристов в Таиланде стали "заложниками" санкций

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Тысячи российских туристов в Таиланде стали &quot;заложниками&quot; санкций
Из-за блокировки платежных карт Visa и Mastercard, россияне не могут приобрести билеты на обратные авиарейсы. Фото: pixabay.com

Более 7 тыс. российских туристов застряли в Таиланде из-за санкций против России за вторжение в Украину. Большинство из них находятся на острове Пхукет.

Об этом сообщил руководитель туристической службы страны Ютасака Супасорна, пишет Reuters.

Таиланд был среди 141 страны, поддержавшей резолюцию ООН с призывом к немедленному выводу российских войск.

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После того, как выпущенные российскими банками с помощью американских платежных компаний Visa и Mastercard карточки перестали работать, туристы, когда могли, пользовались китайской системой UnionPay, рассказал президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаэнгам.

"Мы попросили гостиницы снизить цены и продлить пребывание (российских туристов. – Gazeta.ua), – сказал он.

Сейчас пытаются сделать так, чтобы россиян репатриировать на рейсах в Москву ближневосточными авиалиниями. Рассматривается предложение разрешить использование криптовалюты для расчетов в гостиницах, авиарейсах и других предприятиях на Пхукете.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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