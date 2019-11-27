Тысячи протестующих трактористов заблокировали Берлин

Тысячи фермеров на тракторах проехали по улицам Берлина.

Таким образом они протестовали против решения правительства ограничить использование химических удобрений в сельском хозяйстве, пишет The Local.

Автор: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Фермеры заявляют, что решение правительства грозит их благосостоянию. Речь идет об ограничении использования химических удобрений для борьбы против загрязнения грунтовых вод.

Автор: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Многих фермеров также оскорбляет то, что их изображают как противников в борьбе с изменением климата.

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В протесте приняли участие 8500 тракторов. Более 10 000 фермеров на 5 тысячах тракторах выехали к знаменитым Бранденбургским воротам в центре Берлина. Колонны протестующих тянулись до 20 километров.

Автор: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Акция вызвала масштабные пробки в Берлине, в частности в правительственном квартале города. Берлинцев просили не выезжать из дома на авто. Общественный транспорт также был частично парализован.

В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады у здания парламента Грузии. Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором.