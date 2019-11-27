Тысячи протестующих трактористов заблокировали Берлин

Тысячи фермеров на тракторах проехали по улицам Берлина.
Таким образом они протестовали против решения правительства ограничить использование химических удобрений в сельском хозяйстве, пишет The Local.
Фермеры заявляют, что решение правительства грозит их благосостоянию. Речь идет об ограничении использования химических удобрений для борьбы против загрязнения грунтовых вод.
Многих фермеров также оскорбляет то, что их изображают как противников в борьбе с изменением климата.
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В протесте приняли участие 8500 тракторов. Более 10 000 фермеров на 5 тысячах тракторах выехали к знаменитым Бранденбургским воротам в центре Берлина. Колонны протестующих тянулись до 20 километров.
Акция вызвала масштабные пробки в Берлине, в частности в правительственном квартале города. Берлинцев просили не выезжать из дома на авто. Общественный транспорт также был частично парализован.
В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады у здания парламента Грузии.
Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором.
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