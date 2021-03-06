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суббота, 06 марта 2021 17:08

Тысячи организаций стали жертвами массовой кибератаки

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Тысячи организаций стали жертвами массовой кибератаки
Хакеры атаковали десятки тысяч организаций США, Азии и Европы. Фото: Reuters

Десятки тысяч организаций-клиентов Microsoft стали жертвами массовой кибератаки.

В компании ситуацию не комментируют, а США подозревают, что за кибератаками стоит Китай. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас точное количество пострадавших организаций не называют. Данные колеблются от десятков тысяч до 250 тыс. в США, Европе и Азии.

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В Microsoft сообщили, что хакеры использовали недостатки Microsoft Exchange, чтобы проникать в учетные записи электронной почты, читать сообщения и устанавливать несанкционированное программное обеспечение.

Известно, что пострадавшие организации использовали установленную на компьютерах программу Outlook, которая работает с Microsoft Exchange.

В Белом доме и в Microsoft подозревают, что нападение на организации осуществляли хакеры, связанные с правительством Китая.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 18 тыс. аккаунтов, которая работала в интересах РФ и пророссийских партий в Украине. Ботоферму организовали трое жителей столицы.

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Дата
06
марта

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