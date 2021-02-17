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среда, 17 февраля 2021 22:23

Тысячи черепах спасают от холода: фото
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В Техасе, США, волонтеры спасли тысячи морских черепах от похолодания.

Из-за резкого снижения температуры они оказались обездвижены и упали будто в летаргический сон. Об этом сообщает Texas Game Warden.

Волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые чуть не замерзли. Фото: twitter.com/TexasGameWarden
Волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые чуть не замерзли. Фото: twitter.com/TexasGameWarden
Волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые чуть не замерзли. Фото: twitter.com/TexasGameWarden

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В спасательной операции участвовали зоозащитная организация Sea Turtle, Техасские егеря и местные жители, которые размещали черепах в своих домах.

На столичном Виноградаре с Синего озера достали 40 черепах. Для их спасения пришлось несколько часов вырезать лед электропилой, к которой животные примерзли броню.

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