Тысячи черепах спасают от холода: фото

В Техасе, США, волонтеры спасли тысячи морских черепах от похолодания.

Из-за резкого снижения температуры они оказались обездвижены и упали будто в летаргический сон. Об этом сообщает Texas Game Warden.

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В спасательной операции участвовали зоозащитная организация Sea Turtle, Техасские егеря и местные жители, которые размещали черепах в своих домах.

На столичном Виноградаре с Синего озера достали 40 черепах. Для их спасения пришлось несколько часов вырезать лед электропилой, к которой животные примерзли броню.