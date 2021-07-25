Тысячи будапештцев вышли на протест из-за закона о ЛГБТ

Протестуют из-за закона о гей-пропаганде. Фото: Reuters

В Будапеште тысячи людей присоединились к ЛГБТ-прайду, протестуя против закона, запрещающего распространять в школах информацию на темы гомосексуальности или изменения гендера.

Организаторы мероприятия призвали участников марша выразить свою оппозицию последним шагам правительства премьер-министра Виктора Орбана, который, по мнению критиков, стигматизирует сексуальные меньшинства в странах Центральной Европы, сообщает Euronews.

Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена ​​на защиту детей. Но критики нового закона сравнивают его с российским законом о запрете гей-пропаганде 2013 года и утверждают, что он связывает гомосексуализм с педофилией в рамках агитационной манипуляции по мобилизации консервативных избирателей накануне предстоящих выборов.

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В Венгрии в начале июля вступил в силу закон, запрещающий демонстрировать в школах материалы, которые рассматриваются как пропаганда гомосексуализма и смене пола.