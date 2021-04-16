Тяжесть течения коронавируса зависит от генов

Медик берет мазок из носа у пациента для тестирования на коронавирус в Париже / Reuters

Исследование испанских ученых показывает, что гены играют важную роль в тяжести течения Covid-19.

В исследовании, проведенном "Исследовательским институтом лейкемии имени Хосепа Каррераса" в сотрудничестве с биомедицинским "Исследовательским институтом Беллвитжа", ученые обнаружили, что гены можно использовать для прогнозирования тяжести болезни Covid-19 у конкретного пациента. Об этом пишет Euro Weekly News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе более 1 млн человек умерли от коронавируса

Есть существенные различия, как Covid-19 влияет на людей: от бессимптомного протекания и отсутствия клинических симптомов до тех, кому нужен кислород в отделении интенсивной терапии. Пандемия уже унесла более 1 млн жизней в Европе. Теперь ученые считают, что обнаружили потенциальный индикатор, почему эти симптомы так сильно отличаются у разных людей.

Ученые исследовали около 400 человек, которые не были в одной из групп риска, и имели положительный результат теста на коронавирус. Эксперты обнаружили эпигенетические вариации в химических переключателях, которые регулируют активность ДНК, у тех, кто имел тяжелое течение. Около 13% населения мира имеет эти эпигенетические подписи - это группа максимального риска.

Ученые надеются, что в будущем можно будет использовать прогностические модели для улучшения ухода за пациентами и выявления групп повышенного генетического риска.