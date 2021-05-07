Twitter заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления Трампа

Twitter удаляет аккаунты, которые репостят публикации Трампа с его сайта. Фото: Reuters

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунты, которые публиковали заявления с официального сайта 45-го президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет NBC News.

Аккаунт DJTDesk, в котором публиковались заявления Трампа, размещенные на сайте donaldjtrump.com, заблокировали через несколько часов после регистрации.

По словам представителей Twitter, соцсеть будет принимать меры относительно публикаций, "очевидное намерение которых заключается в замене или продвижении контента, связанного с заблокированным аккаунтом".

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Позже социальная сеть заблокировала еще три подобных аккаунта - DJTrumpDesk, DeskofDJT and DeskOfTrump1.

Однако советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что эти аккаунты якобы не связаны с 45-м президентом США.

Для общения с собственными сторонниками и последователями экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запустил собственный сайт.