Турист заразился лихорадкой денге, малярией и Covid-19, а в придачу его укусила кобра

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Британец Ян Джонс пережил малярию, коронавирус и лихорадку денге. А сейчас лечится от укуса королевской кобры. Все это происходило с ним в Индии.

Об этом сообщает "The Indian Express".

Англичанин был госпитализирован в местную больницу после того, как на прошлой неделе его укусила индийская черная королевская кобра в деревне недалеко от города Джодхпур. Хотя у него нечеткое зрение и трудности при ходьбе, его врачи сказали, что это типичные симптомы укуса змеи, которые со временем пройдут.

"Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи в селе в этом районе. Первоначально предполагалось, что он также инфицирован Covid-19 второй раз, но его тест был отрицательный. Находясь с нами, он был в сознании, и у него были симптомы укуса змеи, включая нечеткость зрения и проблемы с ходьбой, но это, как правило, временные симптомы", - сказал его врач Абхишек Татер.

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Джонс - бывший медицинский работник. Он переехал в Индию, чтобы управлять благотворительной социальной инициативой в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане.

"Ян временно жил на складе социального предприятия в Джодхпуре, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. Он находился на территории склада, где он и жил. Когда его собака Рокки начала лаять - он протянул руку, чтобы успокоить ее. Кобра, настороженная его внезапным движением, дважды укусила его ", - сказала его руководитель Клэр Робертсон.

Семья Джонса смогла собрать более 12 тыс. фунтов на сайте по сбору средств, чтобы покрыть расходы на его лечение и вернуть домой.

"Папа - боец. Во время пребывания в Индии он уже преодолел малярию, лихорадку денге, а также Covid-19 ", - сказал его сын Себ Джонс.

Индия входит в пятерку стран с наибольшим количеством заболеваний коронавирусом. Она находится на 2 месте в мире. С начала пандемии в стране заболели более 9 млн человек, из которых более 133 тыс. умерли от осложнений.