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пятница, 11 февраля 2022 04:37

Турист, три дня блуждавший в горах, придумал оригинальный способ спасения

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Турист, три дня блуждавший в горах, придумал оригинальный способ спасения
Сейчас с мужчиной все в порядке. Фото: pixabay.com

Пеший турист, который в минувшее воскресенье заблудился в высокогорье Шотландии, благодаря следам на снегу помог спасателям себя найти.

Из-за плохих погодных условий 40-летний мужчина не смог добраться до города Авимора, а попал в ловушку в горах, сообщает Mirror.

"Мобильный телефон не ловил связь, поэтому путешественнику пришлось искать другой способ сообщить свое местонахождение спасателям. Пропавший мужчина догадался оставить сообщение на снегу, чтобы они знали, где искать", - пишет издание.

Он вытоптал на снегу не только свое имя, но и стрелки, указывавшие направление, в котором он шел. Это помогло спасателям в поисках и позволило прекратить операцию в других частях гор.

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В то же время путешественник добрался до дороги не с помощью спасателей. Его подвез владелец горного магазина.

Сейчас с мужчиной все в порядке, но он устал после трех дней, проведенных в горах.

Для горных туристов в Карпатах разработали мобильное приложение "Спасение в горах". Скачать для устройств Android его можно в Google Play. Скоро появится версия для iOS.

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