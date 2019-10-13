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Турецкое наступление заставило 130 тыс. сирийцев покинуть свои дома

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Турецкое наступление заставило 130 тыс. сирийцев покинуть свои дома
Из-за турецкой операции 130 тыс. сирийцев стали беженцами. Фото: LB.UA

Из-за наступления турецких войск более 130 тыс. человек на северо-востоке Сирии покинули свои дома.

Как отмечается, сирийцы оставляют сельские районы вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, которые накануне захватила турецкая армия. Об этом сообщает Reuters.

В регионе сейчас плохая ситуация с поставками чистой питьевой воды. В частности, в лагерях для беженцев Аль-Оль и Арешев, где проживают более 82 тысяч человек. Также в регионе были закрыты государственные и частные больницы.

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7 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" на территории северной Сирии. Ее контролируют группировки курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Турецкие власти хотят создать там зону безопасности, куда планируют переселить сирийских беженцев.

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13
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