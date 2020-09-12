Турецкая разведка задержала террориста на территории Украины

Иса Озер вел террористическую деятельность с Украины. Фото: Hurriyet Daily News.

Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена группировки Рабочая партия Курдистана Ису Озера, которого считают особо опасным террористом.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) установила, что Озер, который выехал из страны после выдачи ордера на его арест, некоторое время находился в Одессе, пишет Hurriyet Daily News.

Он был в базе розыска Интерпола по обвинению в "членстве в вооруженной террористической организации", "пропаганде террористической организации" и "фальсификации официальных документов".

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Озера задержала и доставила самолетом в Турцию. Там передали антитеррористическому подразделению департамента полиции Стамбула. В пятницу доставили в суд.

Озер присоединился к Рабочей партии Курдистана в 1996 году и некоторое время проживал в Румынии, откуда его депортировали после взятия под стражу за рэкет. В 2014 году присоединился к организации РПК в провинции Агры, а позже выехал из Турции, поскольку был выдан ордер на его арест.