Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена

Запрет был введен из-за наплыва мигрантов. Фото: Pexels

Турция запретила продажи билетов в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом сообщил глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает PAP.

"Генеральная дирекция гражданской авиации Турции приказала запретить продажу билетов гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые намерены попасть в Беларусь", - сказал он.

Запрет касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа". Запрет будет действовать во всех аэропортах до решения об его отмене.

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Turkish Airlines подтвердила, что не будет продавать билеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена. Ограничения сделали только для владельцев дипломатических паспортов.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.