Турция ввела новые карантинные ограничения

Запрещено перевозить стоячих пассажиров в транспорте, если невозможно сохранять дистанцию. Фото: Pixabay

Турция усилила карантин из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. Людей обязали носить маски в общественных местах на территории всей страны.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

"Граждане обязаны носить маски на улицах, пляжах, работе, фабриках, в местах для пикников, парках, садах, транспорте и т. д.", - сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристы смогут купить сувенир с ароматом Киева

Запрещаются также музыкальные выступления в ресторанах и кафе, развлекательные мероприятия и концерты после 24:00.

На сегодняшний день в Турции 6730 человек умерли в результате Covid-19, тогда как более 252 тыс. вылечились от этой болезни. В стране почти 281 500 подтвержденных случаев.