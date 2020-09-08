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вторник, 08 сентября 2020 16:24

Турция ввела новые карантинные ограничения

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Турция ввела новые карантинные ограничения
Запрещено перевозить стоячих пассажиров в транспорте, если невозможно сохранять дистанцию. Фото: Pixabay

Турция усилила карантин из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. Людей обязали носить маски в общественных местах на территории всей страны.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.
"Граждане обязаны носить маски на улицах, пляжах, работе, фабриках, в местах для пикников, парках, садах, транспорте и т. д.", - сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.

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Запрещаются также музыкальные выступления в ресторанах и кафе, развлекательные мероприятия и концерты после 24:00.

На сегодняшний день в Турции 6730 человек умерли в результате Covid-19, тогда как более 252 тыс. вылечились от этой болезни.

В стране почти 281 500 подтвержденных случаев.

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Дата
08
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