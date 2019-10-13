Турция впервые приняла российскую делегацию с крымскими депутатами

Эрдоган встретился с так называемыми депутатами из оккупированного Крыма. Фото: Twitter

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских "депутатов".

Так называемые депутаты из оккупированного Крыма вошли в состав российской делегации, которая прибыла в Турцию для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА-Новости".

О визите также сообщила в соцсетях крымский "депутат" Наталья Поклонская.

"Теплый прием, гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция. Добрые впечатления о Стамбуле", - написала она в Twitter.

В состав российской делегации вошел еще один "депутат" Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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Стоит отметить, до сих пор Анкара не принимала лиц, представляющих аннексированый Крым.

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