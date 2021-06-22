Турция рискнула разрешить впускать к себе русских

Россия открыла авиасообщения с Турцией. Фото: РБК

С 22 июня Россия официально восстанавливает авиасообщения с Турцией. Запрет продолжался с 15 апреля из-за всплеска коронавируса на территории курортной страны.

О разрешении летать россиянам отдыхать говорится в заявлении российского правительства.

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"По итогам визита российской делегации в Турцию и согласно заключению российских специалистов, принято решение о целесообразности возобновления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам с частотой, согласованной с его приостановления", - говорится в сообщении.

Из 32 городов России будут осуществляться полеты в Турцию. Российский Аэрофлот из двух рейсов в неделю увеличит частоту полетов до двух раз в день с 25 июня.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Позже стало известно, что полеты невозможны до 21 июня.