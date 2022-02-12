Турция прокомментировала, может ли Россия напасть на Украину из Беларуси

В Анкаре считают нереалистичным вторжение России в Украину. Фото: pixabay

Из-за обострения ситуации на границах Украины и сообщений о возможном вторжении России в ближайшее время в МИД Турции прокомментировали вероятность нападения.

В России и Беларуси опровергли заявления о готовящемся нападении на Украину, сообщает из собственных источников министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в CNN Türk.

"Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину из-за Беларуси. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности", - сказал Чавушоглу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден позвонил Путину из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Он также добавил, что Анкара считает нереалистичным вторжение РФ в Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности.

В то же время МИД Турции рекомендует своим гражданам не посещать "без особой нужды" восточные районы Украины.

"В этой связи рекомендуем гражданам без особой необходимости не посещать приграничные районы на востоке Украины. Гражданам Турции необходимо принять все необходимые шаги по обеспечению личной безопасности, и при необходимости связаться с посольством Турции в Киеве", - говорится в сообщении.

Для того чтобы Беларусь не помогала России во вторжении в Украину, в Сенате США внесли новый проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию". Тогда Россия не сможет использовать территории Беларуси для вторжения.