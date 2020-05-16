Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 666
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 360
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 333
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2151
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1341
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 900
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1647
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
4
20
12
3
8
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Видео
Все видео
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 666
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2232
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3330
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4176
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 585
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 21:15

Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов

  Комментировать
Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов
С 20 мая украинцы смогут поехать в Турцию на лечение. Фотоиллюстрация: REUTERS

Турция с 20 мая разрешит въезд в страну медицинским туристам, при условии регистрации в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдения всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса.

"Максимально двум сопровождающим лицам будет разрешено прибывать в страну с одним пациентом ... После прибытия в аэропортах им будет проводиться тест на коронавирус", - говорится в специальной директиве Минздрава Турции.

Пациент и сопровождающие лица смогут избежать сдачи теста в аэропорту в случае предоставления результатов тестирования на коронавирус методом ПЦР, сделанных в своей стране, но не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться таких направлений медицины, как ортопедия и травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, хирургическая онкология, гинекологическая онкологическая хирургия, медицинская онкология, лучевая онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и применение репродуктивной терапии. Также пациентов будут принимать для трансплантации органов и костного мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через коронавирус Турция ввела комендантский час

Информация и документы, необходимые для предварительного разрешения, будут опубликованы в USHAŞ.

В медицинских учреждениях, где будут проходить лечение пациенты из-за рубежа, будут выделяться отдельные корпуса или этажи. Также требованием к этим больниам будет наличие реанимационного отделения, а также аппаратов для компьютерной томографии, МРТ.

Кроме украинцев, приехать в Турцию на лечение смогут граждане Германии, Великобритании, Нидерландов, Ирака, Ливии, Азербайджана, Грузии, Греции, Румынии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, РФ, Алжира, Косово, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии , Болгарии, Молдовы, Пакистана и ряда других стран.

Границы Украины могут быть открыты после 15 июня. Решение украинских властей будут синхронизироваться с европейскими странами, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" 1 Просмотров: 48457
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 9081
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 7416
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 5472
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 1 Просмотров: 5436
Мир
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ Просмотров: 234
Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа
Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа Просмотров: 450
"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка"
"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка" Просмотров: 234
Выпустят приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания
Выпустят приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания Просмотров: 81
Назвали страну, которая первой открыла общественные пляжи
Назвали страну, которая первой открыла общественные пляжи Просмотров: 378
Больше всего комментируют
10
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще"
1
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
Голосов: 168
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua