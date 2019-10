Турция начала бомбить Сирию

9 октября несколько крупных взрывов потрясли северо-восточное сирийский город Рас-эль-Айн вблизи с турецкой границей.

Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированной военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF. - Gazeta.ua), которых она считает террористами. Об этом сообщает Reuters.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региона на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

BREAKING: Turkish President Erdogan says operation in northern Syria has started