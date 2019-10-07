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понедельник, 07 октября 2019 16:43

Трамп хочет вывести войска из Сирии: время вернуть солдат домой

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Трамп хочет вывести войска из Сирии: время вернуть солдат домой
Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами и деловые Фото: Уніан

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии.

"Курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть наших солдат домой ", - написал Трамп в Twitter.

Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами и деловые.

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"Все они ненавидят и деловые, были врагами на протяжении многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова победим и деловые, если они приблизятся к нам", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп решил продлить сроки вывода американских войск США из Сирии в 4-х месяцев, пишет The New YorkTimes со ссылкой на источники в Белом доме. "Президент Трамп согласился дать военным примерно четыре месяца, чтобы завершить вывод двухтысячного военного контингента из Сирии", - сказал собеседник издания.

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