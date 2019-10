Трамп хочет вывести войска из Сирии: время вернуть солдат домой

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии.

"Курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть наших солдат домой ", - написал Трамп в Twitter.

Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами и деловые.

"Все они ненавидят и деловые, были врагами на протяжении многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова победим и деловые, если они приблизятся к нам", - добавил он.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....