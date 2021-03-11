Турция меняет правила въезда для туристов

Заполнение анкеты будут проверять на границе. Фото: pixabay.com

С 15 марта власти Турции вводят обязательные электронные анкеты для туристов, которые нужно будет предоставлять за 72 ч. до прибытия в страну.

Анкету можно будет заполнить на 6 языках: английском, русском, испанском, немецком, арабском и турецком. Без документа в страну могут не впустить, сообщили на сайте Минздрава Турции.

"На основе заполненной информации для вас автоматически создадут индивидуальный 10-значный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами и предупредить риск контакта с лицами, заболевшими Covid-19. По этой причине точность и актуальность информации важны", - говорится в сообщении.

Заполнение анкеты будут проверять на границе. В случае ее отсутствия или неверного заполнения туристам будут грозить санкции. Если человек не имеет турецкого гражданства или вида на жительство, ему могут отказать во въезде.

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С марта в Турции планируют постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19. Власти намерены разделить страну на зоны так же, как в Украине во время адаптивного карантина.