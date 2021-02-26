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пятница, 26 февраля 2021 16:21

Показали места, куда коронавирус не добрался
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В мире еще остались места без Covid-19.

Это ряд самых изолированных островов, которые принадлежат Италии, пишет CNN.

Один из них - остров Линоза в Средиземном море. Он расположен между Сицилией и Тунисом. Чтобы попасть на Линозу, нужно сначала полететь на остров Лампедуза, а уже там пересесть на паром. На этом острове до сих пор не зафиксировали ни единого больного коронавирусом. Всех туристов просят сдать тест на Covid-19 еще на пароме.

Линоза
Фото: cnn.com
Линоза
Тремити
Тремити
Вулькано

Covid-19 также не успел добраться до архипелага Тремити. Местные жители в основном живут на 2 главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино. Острова Феликуди и Аликуди также пока без зафиксированных случаев коронавируса.

Пандемия нанесла экономический удар по жителям острова Вулькано, а потому он опустел. За время пандемии на Вулькано зафиксировали лишь 1 случай заражения.

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Разработка в США новых Covid-препаратов и усовершенствование старых под угрозой. Американские ученые заявили о нехватке обезьян для тестирования вакцин.

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Дата
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