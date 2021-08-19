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четверг, 19 августа 2021 03:48

Турция будет сотрудничать с талибами - Эрдоган

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Турция будет сотрудничать с талибами - Эрдоган
Эрдоган заявил, что будет сотрудничать с талибами. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с захватившим Афганистан движением "Талибан" "во имя мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов".

Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки, пишут турецкие СМИ.

"Мы заявляли ранее... и мы сохраняем эту позицию и сегодня", – сказал он относительно готовности принять талибов в Турции.

По словам Эрдогана, Турция "приветствует умеренные заявления" представителей исламистского движения. О каких именно тезисах идет речь, он не уточнил.

Он указал на связь Турции и Афганистана. Эрдоган пообещал "поддерживать братский Афганистан и в хорошие, и в трудные времена" при любом руководстве.

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Исламистское движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления. Западные страны вывозят оттуда своих граждан.

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