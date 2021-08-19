Турция будет сотрудничать с талибами - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с захватившим Афганистан движением "Талибан" "во имя мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов".
Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки, пишут турецкие СМИ.
"Мы заявляли ранее... и мы сохраняем эту позицию и сегодня", – сказал он относительно готовности принять талибов в Турции.
По словам Эрдогана, Турция "приветствует умеренные заявления" представителей исламистского движения. О каких именно тезисах идет речь, он не уточнил.
Он указал на связь Турции и Афганистана. Эрдоган пообещал "поддерживать братский Афганистан и в хорошие, и в трудные времена" при любом руководстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захват талибами власти в Афганистане обрушил рейтинг Байдена
Исламистское движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления. Западные страны вывозят оттуда своих граждан.
Комментарии