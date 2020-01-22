Трюдо заявил о новых требованиях к Ирану, касающихся сбитого украинского самолета

По словам Трюдо, иранцы не имеют достаточных технических возможностей для быстрого анализа данных с поврежденных самописцев. Фото: rtvi.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики сбитого украинского самолета на экспертизу стране, которая имеет технологии для их расшифровки.

Об этом сообщает издание ТАСС.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их смогут быстро расшифровать", - заявил он.

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По словам Трюдо, иранцы не имеют достаточных технических возможностей для быстрого анализа данных с поврежденных самописцев. Он добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Кроме того, канадский премьер сообщил, что непризнание Ираном двойного гражданства жертв катастрофы является определенным вызовом для Оттавы, "так как может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших". Он отметил, что Ирану в этом вопросе следует уважать желание семей жертв авиакатастрофы.

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение возле Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1. Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8100 футов. Воздушное судно исчезло с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.