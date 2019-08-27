Трюдо: При встрече напомню Путину о поступках РФ, которые меня беспокоят

Трюдо выразит обеспокоенность поведением России Путину. ФОТО: УКРИНФОРМ

Если Джастину Трюдо придется лично встретиться с Владимиром Путиным, он непосредственно выскажет ему все беспокойство относительно ненадлежащего поведения России.

"Во время международных саммитов я никогда не избегал дискуссий, в которых принимал участие Путин. Я даже имел личные беседы с ним, во время которых отмечал беспокойстве Канады рядом поступков России. Если представится возможность, я повторю это снова и выслушаю, что он скажет на это", - сказал Трюдо журналистам Укринформа.

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Россия по-прежнему не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8. А Украина была среди основных тем внешнеполитического блока дискуссий лидеров стран G7.

"В течение последних нескольких дней мы обсудили несколько актуальных проблем, среди которых: ядерные испытания Северной Кореи, усиление противостояния с Китаем, отношения с Ираном, положение дел в Ливии, ситуация в Украине и кризис в Сирии", - подытожил Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.