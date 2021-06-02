Трупы умерших от Covid-19 выносит на берег и их едят собаки

Собаки, поедают полусгоревшие тела на берегу реки / Newsflash

Жители индийского города Уттаркаши видели, как бродячие псы ели человеческое мясо на берегу реки.

Некоторые трупы были наполовину сожжены после того, как их вынесло на берег реки Бхагиратхи. Крематории страны не справляются с количеством умерших из-за волны коронавируса. Об этом пишет Daily Star.

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Местный житель рассказал, что в понедельник, 31 мая, рисовал у реки, когда заметил, как собаки грызут сожжены человеческие трупы. Рассказал об этом местному телеканалу NDTV. Новость вызвала переполох. Люди призывают местные власти разобраться с накоплением трупов на берегах реки. Мэр города Рамеш Семвал сказал, что приказал местным властям убрать тела с берегов рек.

Жители также обеспокоены, что коронавирус или другие болезни могут распространиться через систему водоснабжения или из-за собак, которые едят трупов.

В прошлом месяце в Индии произошел другой случай, когда много тел жертв Covid-19 вынесло на берег реки Ганг в северных штатах Бихар и Уттар-Прадеш.

А на телевидении появились кадры, на которых родственники сбрасывают тела покойников в реку Раптена. Власти считают, что в этом случае семьи погибших. Видимо, не смогли найти мест для кремации близких или были не могли позволить себе их кремацию.

В течение последнего месяца Индия борется с тяжелой третьей волной Covid-19. И хотя количество случаев заболевания начинает снижаться, в стране растет ежедневное количество погибших.

Уровень инфицирования в стране достиг пика в начале мая, но уже начал снижаться. Сейчас количество ежедневных случаев заболевания - 133 тыс., а ежедневное количество смертей - более 3200. Однако эксперты считают, что истинное число больных и смертей в разы выше.

В общем, в стране с населением 1,366 млрд человек 28,3 млн больных и более 335 тыс. погибших. Вакцину получили 213 млн человек. Из них 43,6 млн или 3,2% - две дозы.