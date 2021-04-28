Трупы умерших от Covid-19, сжигают в парках. Деревья вырубают на дрова

Огни кремации на улицах Дели / Reuters

Власти индийской столицы Дели строят импровизированные погребальные костры в парках, потому что в городе не хватает мест для кремации.

Это несмотря на то, что министр здравоохранения Индии заявил, что страна лучше готова к встрече со второй волной пандемии, чем была готова к первой, прошлогодней. Об этом пишет Independent.

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Соцсети переполнены фотографиями людей, которые сжигают тела близких, умерших от Covid-19. Поскольку большинство столичных крематориев работают на пределе возможностей, в местных новостях появляются фото тел, в очереди в центрах кремации, и людей, которые вынуждены ждать больше 20 часов, чтобы сжечь тела родных.

В результате, власть создать больше погребальных костров, чтобы людям не приходилось ждать часами и рисковать заразиться вирусом. Они строят десятки новых очагов в существующих крематориях, а также используют любые доступные дополнительные пространства. Например, паркинги или парки.

Персонал крематориев перегружен, сжигание продолжаются с раннего утра до полуночи. В результате, члены семьи помогают им готовить костер, нет социальной дистанции.

"Вторая волна коронавируса началась 5-6 апреля. Сначала было 5-10 тел в день. Вчера показатель достиг 122. Сейчас нас ждет еще около 100 кремаций. Когда не хватает мест для сжигания, идем в публичные места - парки, лужайки. Спросили разрешения у городских властей и нам разрешили возвести 10 очагов в публичных местах. Затем - 20, 40... Сейчас 100 тел, которые нужно спалить у дорог, и прибывают все новые. Нам приносят больше тел, чем можем сжечь. Не хватает мест и человеческих сил. Мое сердце разрывается и заливается слезами, когда вижу так много людей в трауре по родным. Плачу, когда вижу молодые тела, которые были чьими-то близкими. Что же это творится в Дели. Никогда не думали, что станем свидетелями таких ужасных сцен", - рассказывает сотрудник центра кремации в Дели Джитендер Сингх Шанти.

Из-за внезапного увеличения количества смертей спрос на древесину возрос. В индийской столице вырубают деревья издали дров для погребальных костров.

В больницах наплыв пациентов, которые пытаются получить кровать и кислородный баллон. В аптеках огромный спрос, потому что люди с трудом получают лекарства. В местах, где пациенты и члены их семей могут купить кислород или пополнить пустые баллоны, тоже высокий спрос.

За последние несколько недель в Индии массово растет ежедневное количество случаев коронавируса. Во вторник зарегистрировано более 360 тыс. заболеваний, что является мировым рекордом, и, почти 3,3 тыс. смертей. С начала пандемии зафиксировали около 18 млн случаев заболеваний, и 201 тыс смертей. Многие отмечают, что количество смертей значительно выше, потому что тысячи людей не могут пройти тестирование и начали лечиться по совету врачей на основании симптомов Covid-19.

На прошлой неделе в Индии зафиксировали более 2,1 млн случаев Covid-19. Более 300 тыс. случаев ежедневно. В последние дни в Дели постоянно регистрировалось более 20 тыс. случаев заболеваний ежедневно, а также сотни смертей.