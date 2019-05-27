Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города

В сети показали видео с сирийского города Кафр-Набуда. Фото: скрин с видео.

В сети появилось видео с освобожденного от армии Путина-Асада сирийского города Кафр-Набуда. На нем зафиксировано поврежденную технику и погибших во время битвы.

"Здесь пишут, что выведенные из Сирии российские войска и победоносная армия Асада снова отступают под натиском давно разгромленных и уничтоженных террористов", - написал автор поста на странице Ихтамнет_м0209 в Facebook.

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Ранее рассказали, как войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники нанесли массивные бомбардировки в северносирийських провинциях Идлиб и Хама. Жертвами бомбардировок стали 6 гражданских, среди них 2 детей.