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понедельник, 22 марта 2021 04:25

Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа длиной 2141 км

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Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа длиной 2141 км
Эта тропа будет частью европейского маршрута для трекинга, который идет по побережью Нидерландов, Германии и Польши. Фото: Pixabay

Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа протяженностью более 2141 километр. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Предполагается, что эта тропа будет частью европейского маршрута для трекинга, который идет по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

Лесная тропа (The Forest Trail) - часть европейского маршрута E11, а чтобы её пройти может потребоваться до 114 дней. Из 2141 км 747 км находятся в Литве, 674 км - Латвии и 720 км - Эстонии.

Сам маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Впрочем, есть и особое деление для самых ленивых - 50 отрезков, каждый из которых подходит для однодневного похода.

Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.

Среди главных достопримечательностей тропы: Национальные парки Дзукия и Жемайтия в Литве, Национальные парки Кемери и Гауя в Латвии, а также парки Лахемаа и Алутагузе в Эстонии.

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