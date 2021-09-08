Три европейские страны собираются разрешить третью бустерную дозу вакцины от Covid-19

Позволят третью дозу вакцины. Фото: Reuters

В Словакии, Чехии и Австрии позволят жителям, которые прошли установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины.

Ее вводить будут не ранее чем через восемь месяцев после завершения первого курса, сообщает RTVS.

Третью прививку будут получать в первую очередь граждане, которые входят в группу риска. К ним относятся лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Страны не будут ждать поступления рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

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Власти Италии могут ввести обязательное вакцинирование среди своего населения. Всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст свое разрешение на использование четырех препаратов.