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понедельник, 21 июня 2021 09:56

Три человека подстрелили посреди улицы. Злоумышленник скрылся

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Три человека подстрелили посреди улицы. Злоумышленник скрылся
В Берлине посреди улицы открыли стрельбу. Раненые трое. Фото: REUTERS

Три человека были ранены в результате стрельбы в Берлине. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня в районе Веддинг на северо-западе немецкой столицы. Всего было сделано не менее 27 выстрелов. Об этом сообщает Bild.

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Предварительно, злоумышленник был один - после происшествия он скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Район происшествия окружили оперативники. Начато расследование, выясняются обстоятельства, предшествовавшие стрельбе.

В Берлине произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, четверо - получили ранения. Происшествие случилось в районе Кройцберг у концертно-спортивного зала Темподром. Там проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

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Дата
21
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