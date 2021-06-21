Три человека подстрелили посреди улицы. Злоумышленник скрылся

В Берлине посреди улицы открыли стрельбу. Раненые трое. Фото: REUTERS

Три человека были ранены в результате стрельбы в Берлине. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня в районе Веддинг на северо-западе немецкой столицы. Всего было сделано не менее 27 выстрелов. Об этом сообщает Bild.

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Предварительно, злоумышленник был один - после происшествия он скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Район происшествия окружили оперативники. Начато расследование, выясняются обстоятельства, предшествовавшие стрельбе.

В Берлине произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, четверо - получили ранения. Происшествие случилось в районе Кройцберг у концертно-спортивного зала Темподром. Там проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.