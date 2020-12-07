Треть британцев не хотят вакцинироваться от коронавируса

Иллюстративное фото. Вакцина против коронавируса / Reuters

По данным соцопроса, треть британцев не хотят делать прививки против коронавируса.

В то же время 60% надеется, что сможет получить прививку против Covid-19 до апреля следующего года. Таковы данные опроса Opinium Research. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

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Согласно опросу, 32% британцев против ослабления карантина на период рождественских праздников. Из них 70% боится, что такое облегчение приведет впоследствии к полному локдауну. 39% выступают за ослабление карантина на рождественский период.

35% опрошенных не планируют вакцинироваться против коронавируса, несмотря на государственную программу вакцинации.

48% британцев опасаются, что вакцина недостаточно безопасна. 47% полагают, что она не слишком эффективна. А 55% боятся неожиданных побочных последствий.

Великобритания станет первой страной в мире, которая начнет прививки вакциной, разработанной компаниями Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцинация начнется во вторник.

Исследование общественного мнения провели на группе из 2002 человек в период 3-4 декабря.