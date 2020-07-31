Трампу отказали в переносе выборов. Американцы поддерживают голосование по почте

Трампу отказали в переносе выборов. Фото: Reuters

В Сенате США отвергли предложение Дональда Трампа о переносе президентских выборов в ноябре.

Кроме того, американцы поддерживают идею о проведении голосования по почте, пишет BBC.

Трамп настаивал на том, что такой вариант голосования может сопровождаться фальсификациями. Хотя доказательств, которые это подтверждали бы, нет. Кроме того, он опирался на данные о высокой заболеваемости Covid-19.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинств в Палате представителей Кевин Маккарти идею Трампа отклонили. Они отметили, что президент не имеет полномочий откладывать выборы, поскольку любое подобное решение утверждается Конгрессом.

Между тем Harvard CAPS-Harris Poll провел опрос, показавший, что большинство американцев - это 70% - выступают за голосование по почте.

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Обеспокоенность возможной фальсификацией во время такого голосования выразили 78% респондентов.

Недавно издание The Economist оценил шансы Дональда Трампа победить на выборах президента США этой осенью. Они составляют не более 8%. Остальные - 92% - у его соперника, демократа Джо Байдена.