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среда, 13 января 2021 23:37

Трампу объявили импичмент

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Трампу объявили импичмент
Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Фото: Reuters

Палата представителей Соединенных Штатов Америки объявила импичмент 45-м президент США Дональду Трампу.

За проголосовали - 216, против - 192, сообщает Bloomberg.

Конгрессмены утвердили обвинения Трампу в подстрекательстве к мятежу. Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии, кроме того, "за" проголосовали десять республиканцев.

Теперь вопрос об отстранении Трампа должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах.

Как известно, полномочия Трампа заканчиваются 20 января.

Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, но верхняя палата вправе продлить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности. Для этого достаточно простого большинства голосов сенаторов.

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Демократы и часть республиканцев обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия. Во время вторжения толпы в здание Трамп продолжал писать твиты провокационного содержания, противился введению Национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам.

Сам Трамп в понедельник заявил, что ничего ненадлежащего в тот день не говорил.

Напомним, что 6 января и сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, которые объявили 14 декабря о победе на выборах президента США демократа Джозефа Байдена. В результате столкновений погибли 5 человек.

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