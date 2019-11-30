Трампа пригласили в Конгресс на слушания по импичменту

Трамп должен дать ответ относительно участия в слушаниях до 6 декабря. Фото: politeca

Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту.

Так председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер передал письмо Трампу в котором говорится, что он до 6 декабря должен сообщить комитету, будет ли его адвокат участвовать в слушаниях по импичменту. Об этом сообщает The Hill.

"Пишу вам для того, чтобы определить, будет ли ваш адвокат участвовать в дальнейшем расследовании по импичменту. В частности, не позднее 17:00 6 декабря 2019 сообщите комитет, намерен ли ваш адвокат участвовать в расследовании и которую с привилегий (определенных резолюцией Палаты) при этом будет использовать", - говорится в письме.

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Надлер также написал представителю республиканцев в юридическом комитете Дагу Коллинзу, чтобы узнать будет ли он рассылать повестки и запросы по этому делу.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын его главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена Хантер. После скандала Конгресс начал процедуру импичмента президента США.