Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

На Трампа подали в суд из-за сексуального домогательства. Фото: Front News

На президента США Дональда Трампа подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба из-за сексуального домогательства.

Женщина утверждает, что Трамп поцеловал ее без согласия. Об этом сообщает The Washington Post.

Истица, Альва Джонсон рассказала, что инцидент якобы произошел на митинге в Тампе, штат Флорида, в августе 2016 года. Женщина отметила, что отвергла попытки нынешнего президента поцеловать ее и отвернула голову, однако Трамп не остановился и прижал губы к ее рту.

"Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я все еще вижу, как его губы приближаются к моему лицу", - жалуется Альва Джонсон.

Белый дом опроверг заявления истицы.

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"Этого никогда не было, и этому прямо противоречат многочисленные достоверные показания", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав обвинения "абсурдными".

Иск Джонсон является первым обвинением президента в сексуальных домогательствах во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на резолюцию Конгресса против введения в стране режима чрезвычайного положения. Таким образом Трамп намерен заблокировать решение палаты представителей Конгресса, если она проголосует против режима ЧП.